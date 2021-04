Il cartellino giallo rimediato da Matthijs de Ligt per un fallo su Ribery nella gara contro la Fiorentina pesa molto per la prossima sfida con l'Udinese: l'olandese era diffidato e sarà così costretto a saltare la partita in programma domenica pomeriggio. In questi giorni Andrea Pirlo studierà le varie soluzioni per la difesa, con l'obiettivo di tornare alla vittoria dopo l'ultimo pareggio a Firenze firmato Alvaro Morata. Da capire se confermerà il reparto a tre come nell'ultima gara o tornerà a quattro.