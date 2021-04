Con il recupero di Danilo per la sfida di domenica contro l'Udinese, Andrea Pirlo sta pensando di cambiare ruolo a Juan Cuadrado: in realtà quello del colombiano sarebbe un ritorno al passato, un po' più avanzato rispetto al solito per giocare sulla linea dei centrocampisti. L'allenatore ci pensa per far spazio al brasiliano nel suo 4-4-2 con Alex Sandro terzino sinistro e Federico Chiesa davanti, anche lui recuperato dopo l'infortunio.