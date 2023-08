Nicolòè stato uno dei due centrocampisti nati dal 2000 in avanti ad aver trovato almeno tre gol e altrettanti assist nella stagione di Serie A 2022/2023: insieme a lui il classe 2002 Lazar, tanto chiacchierato per la trattativa sfumata all'ultimo con l'Inter a seguito della quale è rimasto all', che questa sera affronterà la. Nessuno dei due, però, dovrebbe scendere in campo alla Dacia Arena, per motivi diversi: il classe 2001 bianconero, infatti, è reduce dall'infortunio alla clavicola, mentre il serbo è sostanzialmente sul mercato. E sulle sue tracce, come noto, c'è anche la Juve stessa.