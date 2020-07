Il portiere argentino dell'Udinese, Juan Musso ha dichiarato a Sky in vista della partita di domani contro la Juventus: "Non possiamo promettere alcun risultato, ma ho tanta fiducia perché sento che la squadra ha trovato l'atteggiamento giusto e faremo una grande partita. Mi fido tanto dei miei difensori e di tutta la squadra. Cristiano Ronaldo è fortissimo e lo sappiamo, anche Dybala è fantastico. Ma a noi piace affrontare i migliori, perché siamo costretti a dare il massimo: possiamo fermare gli attaccanti della Juventus. CR7 o Immobile capocannoniere della Serie A? Chi vince non lo so, sono due attaccanti forti che hanno fatto cose incredibili in due grandi squadre. I conti si fanno alla fine".