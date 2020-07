Alla vigilia della partita contro la Juventus, il portiere dell'Udinese Juan Musso ha presentato così la sfida ai microfoni di Sky Sport: "Juan Musso, portiere dell'Udinese ha parlato ai microfoni di Sky Sport della partita di domani sera contro la Juventus: "Sono fiducioso perché sento che la squadra ha trovato l'atteggiamento giusto, faremo una grande partita. Cristiano Ronaldo? Sappiamo che è fortissimo, ma anche Dybala è un giocatore fantastico. Però possiamo fermarli. Ci piace affrontare i migliori perché in questo dobbiamo sempre dare il massimo. Non so chi vinca il titolo di capocannoniere, sia Ronaldo che Immobile sono due attaccanti forti che hanno fatto cose incredibili in due grandi squadre".