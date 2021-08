Comincia questa sera il campionato di Udinese e Juventus, che alle 18:30 scenderanno in campo alla Dacia Arena per la prima della stagione 2021/2022: il fischietto del match tra i ragazzi di Gotti e quelli di Allegri è affidato adella sezione di Lecce, classe 1984 con otto presenze in Serie A in carriera. Gli assistenti sono Paganessi e Longo, mentre il quarto uomo è Prontera. Al Var ci sarà Mariani, assistito da Carbone.Ecco la designazione completa:ARBITRO: PezzutoASSISITENTI: Paganessi e LongoIV UOMO: PronteraVAR: MarianiAVAR: Carbone30': Gara corretta alla Dacia Arena. Nessun intervento di Pezzuto, che sta amministrando la partita.49': Szczesny sbaglia la respinta e sulla ribattuta atterra Arslan in area: rigore e cartellino giallo per il portiere polacco. Pereyra realizza dal dischetto.58': Danilo incrocia la corsa con il neo entrato Deulofeu in area della Juve: dopo un lungo check col Van, l'arbitro Pezzuto segnala un fuorigioco e fa ripartire l'azione con un calcio di punizione per la Juve.