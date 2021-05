Servono solo i tre punti, per continuare a sperare nella prossima edizione della Champions League. Lascende in campoalla Dacia Arena di Udine contro l'di Lucain un match fondamentale della: dopo una sola vittoria nelle ultime tre, bianconeri sono quarti a 66, con Napoli a 67 e Milan e Atalanta ora a quota 69. Analizzando anche il calendario complicato, non possono più perdere punti nella volata Champions League.Vittoria in Friuli fondamentale, per conservare il piazzamento e allontanare le voci attorno a squadra, tecnico e società, sempre più proiettati verso una rivoluzione imminente. Cos'accadrà? Staremo a vedere.Scuffet, Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Larsen; Pereyra, Okaka. All. Gotti.Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Ronaldo, Dybala. All. Pirlo