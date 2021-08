Udinese-Juventus sarà la prima gara del campionato bianconero 2021/22. Una sfida che la Juve, sul proprio sito ufficiale, racconta con alcune curiosità:L’Udinese ha vinto soltanto una delle ultime 11 gare interne contro la Juventus in campionato (3N, 7P): 2-1 nel luglio 2020.L’Udinese ha pareggiato solo una delle ultime 11 gare all’esordio stagionale in campionato (4V, 6P): 2-2 nell’agosto 2018 contro il Parma.A partire dal 2000, l’Udinese è la squadra contro la quale la Juventus ha collezionato più clean sheet in Serie A: 21".