La Juve si gioca il primo matchpoint per lo scudetto. Contro l’Udinese basta una vittoria per regalare ai bianconeri il nono tricolore consecutivo. Sarri per la partita sceglie Bentancur in cabina di regia, con Ramsey e Rabiot da mezzali. In attacco Bernardeschi e non Douglas Costa, con Ronaldo e Dybala. Dietro con Bonucci e De Ligt ci sono Danilo e Alex Sandro.





