Oggi alle 19.30 alla Dacia Arena si gioca Udinese-Juventus, che in caso di vittoria darebbe alla Vecchia Signora il nono scudetto consecutivo, il primo per Maurizio Sarri. Ecco, il tecnico toscano ​perde lo squalificato Bonucci e al suo posto rilancia Rugani, anche perché Chiellini e Demiral non sono al meglio. In mezzo al campo ballottaggio tra i diffidati Bentancur e Rabiot, sicuro di giocare invece Matuidi con Pjanic in cabina di regia. In attacco rientra dal turno di squalifica Bernardeschi, che dovrebbe riprendersi il consueto posto sulla fascia destra dal primo minuto, pronto all'eventuale staffetta con Douglas Costa.

IN TV - La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky, per la precisione sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 Sky) e Sky Sport (canale 251). Possibile, per gli abbonati alla pay tv, vedere la partita live anche in streaming grazie al servizio Sky Go.