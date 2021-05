2









Una gara fondamentale. Ben più importante di tutte le precedenti, perché stavolta se l'errore può sembrare dietro l'angolo, di sicuro lo è pure il quinto posto attualmente occupato dal Milan. Ecco, la Juventus riparte da Udine, dove alle ore 18 giocherà la giornata numero trentaquattro di questo campionato. I bianconeri, attualmente quarti a quota 66 punti, sono reduci dal pari esterno con la Fiorentina; l'Udinese, 39 lunghezze e ormai lontana dalla zona retrocessione, arriva dalla super vittoria di Benevento (2-4).



DOVE VEDERLA - La gara sarà trasmessa su Sky Calcio Uno e sui canali Sky Sport. In streaming, sulle piattaforme Sky come NowTV e SkyGo.



LE SCELTE - Leggi nella gallery dedicata per le scelte di formazione. Pirlo dovrà rinunciare certamente a Demiral e Chiesa, non convocati.