Ci siamo, è tempo di fare sul serio. Alla Dacia Arena, alle 20.45 di oggi, inizia il campionato 2023-24 della, che contro l'vuole andare a caccia dei tre punti per aprire nel modo migliore una stagione in cui, senza l'impegno delle coppe europee, il grande obiettivo deve tornare a essere lo scudetto.La partita sarà visibile su Dazn, mentre qui su ilBianconero.com ve la racconteremo in diretta con live testuale, commenti in tempo reale e tutti gli approfondimenti del pre e post match con il nostro inviato.Massimiliano Allegri ritrova finalmente tra i convocati Paul Pogba, che però dovrebbe partire dalla panchina. Verso una maglia da titolare, invece, la coppia d'attacco formata da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Scorri nella gallery per le probabili formazioni.