La Juventus chiuderà il campionato in trasferta contro l'Udinese, appuntamento domenica alle 21. Qualche assente in casa bianconera come Vlahovic e Bremer, oltre a De Sciglio, Pogba e Fagioli. Allegri potrebbe puntare nuovamente sul 3-4-3 come contro il Milan. Di seguito le probabili formazioni della partita riportare da calciomercato.com.UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Walace, Abankwah; Pereyra, Samardzic, Arslan, Lovric, Udogie; Thauvin; Nestorovski.JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa.