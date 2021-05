8







di Andrea Menon

La Juve si ferma ancora, la Juve non sembra più la Juve... fino al 90esimo. Una squadra che ha vinto così tanto, che ha dominato così tanto, cede il passo a chiunque la affronti. E sembra farlo a maggior ragione nel giorno in cui dopo 9 anni lo scudetto passa ufficialmente all'Inter. Poi ci pensa Ronaldo. Il rigore e un colpo da campione. La ribalta così, in 6' e fa tutta la differenza del mondo... in classifica, sui voti non così tanto.



