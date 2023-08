Tutto è bene quel che inizia bene. Ieri sera contro l', all'esordio in campionato, laha saputo vincere e convincere, con tre gol non casuali frutto di un lavoro corale come non si vedeva da tempo. Davvero nessuno tra i bianconeri ha deluso: tutti i giocatori in campo alla Dacia Arena hanno meritato almeno la sufficienza piena, con i protagonisti di giornata - Dusan, Federicoe Andreain primis - che sono stati premiati con voti più alti per aver fatto letteralmente faville. Senza dimenticare Massimiliano...