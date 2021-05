2









Un Cristiano Ronaldo in versione Mr Wolf di Pulp Fiction prende per mano la Juventus e, grazie ad una doppietta, ribalta una sfida cruciale per le sorti della classifica. Del 2-1 contro l’Udinese Pirlo può prendere solo il risultato, non la prestazione, ampiamente al di sotto delle aspettative fino all’82’ quando Ronaldo calcia una punizione addosso alla barriera e De Paul la colpisce con il braccio. Rigore, pari ed infine il bis, allo scadere. Prima di questo il nulla, con geometrie e meccanismi totalmente da rivedere. Non è un caso se nelle pagelle fioccano tante insufficienze…



