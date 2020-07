4







di Andrea Sereni

L'Udinese ribalta la Juve e rimanda la festa scudetto dei bianconeri. Alla Dacia Arena finisce 2-1 per i friulani, che trionfano con le reti di Nestorovski e Fofana. A sbloccare la gara era stato De Ligt, con un gran gol con un tiro da fuori area. Delude Ronaldo, malissimo Bernardeschi e Ramsey. In grossa difficoltà anche gli esterni difensivi: su tutti Alex Sandro, poi anche Danilo e Cuadrado. Per vincere lo scudetto la Juve dovrà aspettare il prossimo turno.



Scorri o clicca sulla gallery per le pagelle di Juve-Lazio!