"In area friulana Pereyra spinge alle spalle Iling che su un cross proveniente da destra colpirebbe di testa indisturbato sul secondo palo: ci sarebbero gli estremi per il rigore (Pereyra si preoccupa solo di spingere Iling e da dietro) e anche per l’ammonizione, trattandosi di chiara occasione da gol, ma Guida fa cenno di proseguire". Questa la moviola dell'episodio più discusso del match tra Juve e Udinese secondo Tuttosport.