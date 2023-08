Prima gara della stagione, prima gara che conta per ladi Massimiliano Allegri. Esordio alla Dacia Arena di Udine contro i friulani. A dirigere l'incontro è. Gli assistenti sono Vivenzi e Vecchi. Il ruolo di quarto ufficiale ricoperto da Giua. Al Var invece Mazzoleni, Avar Di Martino. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi da moviola della prima gara di questa Serie A della Juventus.38'- Si lamenta Beto per una presunta trattenuta nell'area di rigore della Juventus, tutto regolare per l'arbitro33'- Ammonizione per Danilo, fallo ai danni del numero 12 dei friulani19'- Calcio di rigore per la Juventus! Cross di Alex Sandro in mezzo all'area di rigore, il numero 2 dell'Udinese colpisce il pallone con il braccio. L'arbitro non ha dubbi ed assegna il tiro dagli undici metri. Il braccio secondo Luca Marelli a Dazn era molto vicino al corpo ed il movimento era naturale17'- Protesta la Juventus per una mancata ammonizione di un avversario per un fallo ai danni di Dusan VlahovicCALCIO D'INIZIO