La Juventus chiude la stagione 2022/2023 in trasferta allacontro l'Udinese, ormai senza obiettivi di classifica. A differenza dei bianconeri che hanno ancora la possibilità di centrare l'Europa League vincendo e sperando in un passo falso di almeno una squadra tra Roma e Atalanta, rispettivamente contro Spezia e Monza. Di seguito la moviola del match con i principali episodi arbitrali.GUIDAIMPERIALE – TOLFOIV: PEZZUTOVAR: ABISSOAVAR: PAGANESSI24' - Pereyra la colpisce con il braccio sul cross di Kostic, niente ammonizione.8' - Prima Chiesa, poi Kostic protestano per la mancata assegnazione del calcio d'angolo3' - Prima azione offensiva della Juve, Miretti cade in area di rigore dopo un contrasto, tutto regolare però.1'- Inizia Udinese-Juve