I tifosi all'esterno della Dacia Arena si interrogavano per capire come mai non arrivasse il pullman della. Stando a quanto rivelato da Sky pochi minuti fa l'autobus della Vecchia Signora avrebbe tamponato un'autovettura dellache li stava scortando lungo il tragitto. Giocatori e staff sono stati immediatamente trasferiti su dei pulmini sostitutivi che li hanno portati alla Dacia Arena. Non dovrebbe tardare il calcio d'inizio del match.