Udinese-Juve è il 5 maggio. Tutte le volte che la Juventus gioca in casa dei friulani è impossibile non pensare a quell'incredibile scudetto vinto dalla squadra di Marcello Lippi ai danni dell'Inter che da anni aspettava di vincere il tricolore. La storia la sappiamo tutti: nerazzurri ko in casa di una Lazio che non aveva niente da chiedere al campionato, Juve vincente nell'allora stadio Friuli con le reti dei trascinatoriche vi viene in mente se vi diciamo Udinese-Juve?