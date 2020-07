di Nicolò Vallone

"Stiamo godendo, questa è l'amarezza di due anni fa a Perugia, e c'è qualcuno che ci guarda che c'era a Perugia: adesso stiamo godendo!"

Questa fu la frase, pronunciata dopo il celebre 2-0 rifilato all'Udinese al Friuli, che consegnò Antonio Conte alle sacre teche della juventinità: un urlo di puro godimento per lo scudetto appena vinto in quel magico 5 maggio 2002, condita da una gustosa frecciata a Marco Materazzi. Quel Materazzi che era in campo con la maglia del Perugia due anni prima, quando nel pantano del Renato Curi la formazione umbra aveva sconfitto clamorosamente la Juve di Ancelotti con un gol di Alessandro Calori, consegnando lo scudetto alla Lazio. Quel Materazzi che non aveva risparmiato sfottò ai bianconeri, e che però dopo appena due anni, trasferitosi nel frattempo all'Inter, stava vivendo il più atroce contrappasso, con quello scudetto sfumato per opera della Lazio e agguantato dall'odiata Juventus. Ecco cos'era Conte: uno dei più pugnaci alfieri della Vecchia Signora, che dopo un successo storico come quello del 5 maggio si lasciava andare a un'espressione di gioia così caustica verso i colori nerazzurri.



CIRCA UN VENTENNIO DOPO... - Salto temporale di 18 anni. Antonio Conte, dopo essere stato persino condottiero della Juventus in panchina pochi anni prima, è ora l'allenatore dell'Inter. Una scelta professionale che, unita alla "fuga" dell'estate 2014, l'ha rimosso dal pantheon dei tifosi bianconeri. Poco amato dagli interisti (per ovvie ragioni) e rinnegato dagli juventini: che destino! Oddio, destino... gli umanisti cinquecenteschi potrebbero obiettare che l'uomo, in fondo, ne è artefice. Tanto più che prima di inimicarsi gli juventini, lui da leccese si era inimicato i leccesi.



SPETTRI DICKENSIANI - Ma in fondo, se c'è qualcuno che sguazza nelle sfide impervie e nei percorsi lastricati di nemici, quello è Antonio Conte. Quindi poco male: c'è un campionato da finire, un'Europa League da giocare, una prossima stagione (sfoghi permettendo) da preparare. Prima di tutto ciò, tuttavia, in questo 23 luglio 2020 che prospetta, anche grazie alla sua non vittoria di ieri contro la Fiorentina, una Juventus pronta ad aggiudicarsi lo scudetto battendo in trasferta l'Udinese proprio come 18 anni fa, ci immaginiamo Conte nei panni di un Ebenezer Scrooge del pallone, visitato prima dal fantasma dello scudetto passato (il 5 maggio del suo godimento anti-Inter e anti-Materazzi) e poi dal fantasma dello scudetto presente, ovvero la possibilità che la Juve, oggi sua rivale, si laurei campione d'Italia in quel di Udine come allora. E il fantasma dello scudetto futuro? Lo conosceremo solo... godendoci i prossimi campionati.