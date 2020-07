Bastano tre punti alla Juventus per conquistare il suo nono scudetto consecutivo. Oggi, a Udine, appuntamento con la storia: con una vittoria nella gara in programma alle 19.30 i bianconeri diventerebbero Campioni d'Italia. Intanto Maurizio Sarri ha annunciato la lista dei convocati per la partita di oggi: mancano Chiellini e Higuain infortunati e Bonucci squalificato.



Ecco l'elenco completo

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon;

Difensori: de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Demiral, Coccolo;

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore;

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia.