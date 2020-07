Sono 21 i giocatori convocati da Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, per la sfida di oggi alle 19.30 contro la Juventus alla Dacia Arena (match che, ricordiamo, potrebbe dare alla squadra di Sarri lo scudetto con 3 giornate di anticipo). Rientra dalla squalifica Stefano Okaka, mentre è out Walace per infortunio. Ancora fuori Teodorczyk e Jajalo, oltre a Mandragora.

PORTIERI: Musso; Nicolas; Perisan



DIFENSORI: Samir; Troost-Ekong; Nuytinck; Ter Avest; Stryger Larsen; Becao; Mazzolo; Zeegelaar; De Maio



CENTROCAMPISTI: Fofana; De Paul; Sema; Ballarini; Palumbo; Lirussi



ATTACCANTI: Okaka; Lasagna; Nestorovski; Oviszach; Compagnon