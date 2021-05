Quattro squadre in due punti, la lotta per un posto in Champions si fa sempre più calda e gli analisti di Planetwin365 stendono la loro classifica, dall’Inter in giù: Atalanta (1,07), Napoli (1,30) e Juventus (1,35). Il Milan, che ha perso le ultime due partite in campionato, si gioca a 2,00 mentre la Lazio è a 3,15 per il piazzamento nell’Europa che conta.



La Juventus aspetta un gol di Ronaldo da tre giornate e spera possa sbloccarsi domenica contro l’Udinese in trasferta. I quotisti di Planetwin365 hanno pochi dubbi: che sia lui a segnare o meno, la squadra di Pirlo è la favorita per questa gara a 1,48 contro il 6,55 dei padroni di casa. Potrebbe essere l’occasione giusta per far sbloccare il portoghese che, nonostante il digiuno di gol e l’umore nero delle ultime settimane, ancora tiene la testa della classifica cannonieri, con 25 reti, e per i bookies sarà lui a vincerla – lo danno a 1,10 – contro il 5,00 di Lukaku, fermo a 21 reti.