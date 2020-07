Il tecnico dell'Udinese Gotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria contro la Juventus per 2-1: "Non me l'aspettavo, però la cosa più bella è che i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano fare, questa è la cosa più importante. Era difficile immaginarlo, anche alla luce dei presupposti pre-partita e con tanta stanchezza, con i giocatori che non avevamo a disposizione. Dal punto di vista dell’atteggiamento se la sono guadagnata"



SUL SECONDO TEMPO - "Quando giochi contro la Juve puoi fare quello che puoi fare, quello che ti viene concesso. È chiaro che contro la Juve ci sono momenti dove ti schiaccia e devi fare l'incudine, altri momenti puoi uscire un po’"



SU SARRI - "Non ci siamo visti con Sarri. sono molto contento per lui perchè questo campionato è della Juve. Sono contento per loro, contestualmente sono anche contento che stasera non festeggi lui"



DE PAUL E FOFANA - "Ho risposto spesso a questa domanda, entrambi possono calcare i massimi palcoscenici: Sekho lo ringrazio perché sta giocando tutte le partite, era diffidato ma riesce a gestire fatica e lucidità, un allenatore è fiero quando riceve questo tipo di risposte".



IL FUTURO - "Non ho nessuna catenina, portiamo in fondo questo campionato e poi ne parleremo".