Il labiale di Federicosecondo Dazn è chiaro. Dopo la rete infatti il numero sette della Vecchia Signora avrebbe detto: "Una" intendendo dire che alla prima palla ricevuta è andato a segno. Un pizzico di polemica nella sua esultanza forse. Quello che colpisce sono le parole convinte di Dusanche immediatamente ha urlato ai compagni: "Non ci fermiamo, continuiamo", sollecitandoli a non perdere la concentrazione dopo essersi portati in vantaggio.