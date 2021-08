La Juventus torna a sfidare gli avversari di Serie A, e lo fa alla Dacia Arena di Udine dove la nuova era di Max Allegri inizia affrontando la squadra di mister Gotti. Un avversario in grado di mettere tutti in difficoltà sul pro​prio cam​po, al netto della ​partenza di un giocatore fondamentale come De ​Paul. Ma ​prima di buttarci sul match, andiamo a vedere tutte le immagini ​più belle dei minuti ​precedenti alla gara!