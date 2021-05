Servono solo i tre punti, per continuare a sperare nella prossima edizione della Champions League. La Juventus scende in campo alle 18 alla Dacia Arena di Udine contro l'Udinese di Luca Gotti, in un match fondamentale della 34esima giornata di Serie A: dopo una sola vittoria nelle ultime tre, bianconeri sono quarti a 66, con Napoli a 67 e Milan e Atalanta ora a quota 69. Analizzando anche il calendario complicato, non possono più perdere punti nella volata Champions League.



