La Juventus e l'Udinese incrociano i loro destini alle ore 18 alla Dacia Arena, una partita al sapor di Champions League per gli uni e al sapor di salvezza per gli altri.

In attesa di seguire insieme la partita, queste sono le scelte ufficiali di formazione dei due allenatori:

UDINESE (3-5-1-1): Scuffet; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger-Larsen; Pereyra; Okaka. A disp: Gasparini, Piana, Samir, Ouwejan, Makengo, Micin, Llorente, Forestieri, Palumbo, De Maio, Zeegelaar. All. Gotti

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Dybala, C. Ronaldo. A disp: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, Chiellini, Arthur, Rabiot, Ramsey, Vrioni, F. Correia, Kulusevski, Morata. All. Pirlo