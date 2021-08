La Juventus alle 18:3​0 scende in cam​po alla Dacia Arena ​per la ​prima di cam​pionato contro l​'Udinese.Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Pereyra, Pussetto. A disp: Padelli, Scuffet, Zeegelaar, Okaka, Jajlo, Cristo, Deulofeu, Stryger Larsen, Palumbo, Samardzic, Ianesi, De Maio. All. GottiJuve (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Cuadrado, Morata, Dybala. A disp: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, C. Ronaldo, Pellegrini, Kaio Jorge, Chiesa, Rugani, Locatelli, Ranocchia, Kulusevski. All. Allegri