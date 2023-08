Anche a distanza, anche con un'altra maglia, a quanto pare Angelnon smette di pensare alla. Il Fideo, che ora milita nel Benfica, non ha infatti perso l'occasione di complimentarsi con i suoi ex compagni per la bella vittoria contro l', lasciando un cuore sotto il post celebrativo di Manuelma anche l'emoji di una fiamma sotto quello di Dusan, grande protagonista alla Dacia Arena. Una forma di sostegno ai bianconeri, che alla prima in campionato si sono decisamente fatti valere.