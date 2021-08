A due giorni dall’esordio in Serie A della nuova Juventus di Massimiliano Allegri, il tecnico toscano dovrà saper gestire una. Per la trasferta di Udine, infatti, Allegri avrà gli uomini contati.- Ci saranno infatti ben tre indisponibili:sono fuori per infortunio, mentredovrà scontare ancora una giornata di squalifica.sono gli unici centrocampisti di ruolo disponibili, mentrepotrebbero essere adattati. Nel 4-3-3 provato nella amichevoli precampionato, Ramsey potrebbe agire da regista, con Bernardeschi e Bentancur interni. In questo caso, Danilo agirebbe da terzino destro.- Ma si candida anche il centrocampista ex Sassuolo, arrivato soltanto ieri a Torino, che ha risposto così a una domanda relativa alla sua titolarità nella trasferta di Udine nella conferenza di presentazione: “Sinceramente non sono al 100% della condizione, però mi sento abbastanza pronto. Ho voglia di giocare, ma lo decide il mister e nessuno meglio di lui può dire se posso già giocare".