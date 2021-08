"Juanha esordito in Serie A con l’Udinese nel novembre 2009 (vs Chievo); sono complessivamente 20 le presenze del colombiano con i friulani nella competizione. Robertoha esordito in Serie A contro la Juventus nel gennaio 2012 e ha vestito la maglia della Vecchia Signora per 48 partite di campionato". Udinese-Juve, una sfida per due ex. Da Juventus.com.