Nella sua corsa verso il nono scudetto consecutivo la Juventus scopre, a sorpresa, di avere qualche centinaia di migliaia di tifosi in più. Sono i sostenitori di Lecce e Genoa che questa sera si metteranno davanti al televisore nella speranza di vedere un successo della banda di Sarri sull'Udinese. Se ciò accadesse, infatti, non soltanto la Juve avrebbe la certezza matematica di aver conquistato il suo 36° titolo nazionale ma indirettamente inguaierebbe i rivali di giornata nella lotta per non retrocedere.