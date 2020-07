Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dei primi 45 minuti di gara della sfida contro l'Udinese: "Questo gol è molto importante per me, anche per la squadra, adesso giochiamo altri 45 minuti. Sono contento, però l'importante è come finisce la partita". Sua la rete, infatti, che sta decidendo la partita fino ad esso in favore dei bianconeri, una botta da fuori area nell'angolino basso su cui Musso non ha potuto nulla.