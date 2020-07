Juan Cuadrado ha parlato a Sky Sport prima della partita contro l'Udinese: 'Sappiamo la partita che è, sarà difficile certamente, noi veniamo con la voglia di fare il risultato e chiudere oggi il campionato. Qui con la testa giusta, per farlo bene. Tante assenze, difficoltà in più? Tutti quelli che stanno lì ad aspettare la loro opportunità sono pronti, questa gara ci darà ancora la forza e la fiducia di dimostrare, soprattutto a coloro che hanno avuto poco tempo per giocare".