Dal sito ufficiale dell'"Udinese Calcio informa tutti i tifosi che anche nel giorno gara i botteghini della Dacia Arena resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 18,30.Si informano i tifosi che dalle ore 13 sarà possibile acquistate esclusivamente i tagliandi ancora a disposizione per Udinese - Juventus e non quelli per Udinese - Venezia che verranno venduti alle casse entro le ore 13.La vendita ai botteghini per la gara col Venezia ripartirà regolarmente lunedì dalle ore 9."