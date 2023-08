Direi primo tempo più che soddisfacente, nella ripresa un po' di fatica in più. Ma siamo all'inizio della stagione. Poi il caldo, la ripresa... Insomma: tutti vorremmo vedere una Juve sempre all'attacco, ma come inizio va bene.



Sottil dice che hanno calciato tante volte, ma quanti reali pericoli hanno creato i friulani? Complessivamente direi che la prestazione è stata positiva. Cambiaso ha fatto un'ottima gara. Weah è uscito probabilmente per la botta che ha preso. McKennie ha fatto cose interessanti.



Chiesa, però, benissimo: deve essere il leader della Juve che verrà. Insistiamo su di lui. Vlahovic si metta in testa, invece, di fare 20 gol. E non solo su rigore...