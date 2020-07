Maurizio Sarri è già al lavoro per preparare al meglio la partita di domani in casa dell'Udinese, nella quale potrebbe arrivare il nono scudetto di fila, il primo in carriera per Sarri: se l'Inter non dovesse vincere oggi contro la Fiorentina e la Juve conquistasse i tre punti a Udine, i bianconeri sarebbero Campioni d'Italia. Domani l'allenatore dovrà fare a meno di Bonucci, squalificato: al posto suo dovrebbe giocare Daniele Rugani. Nuova chance per l'ex Empoli, che deve dimostrare di essere un giocatore da Juve.