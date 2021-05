Oggi vi abbiamo riportato fedelmente le parole di Andrea Pirlo nella conferenza stampa della vigilia. Domani infatti la Juventus alle 18 sarà impegnata sul campo dell'Udinese. Una partita per la quale c'è attesa su alcune scelte di formazione dell'allenatore bianconero. Su Kulusevski Pirlo ha detto chiaramente "Ho detto che sta bene, ma non che giocherà sicuramente dall'inizio". E infatti secondo Sky Sport gli esterni del suo 4-4-2 liquido saranno Cuadrado (avanzato di ruolo, con Danilo che dovrebbe rientrare titolare come terzino destro) e McKennie.