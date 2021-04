Domenica la Juventus giocherà contro l'Udinese alla Dacia Arena, una partita che apre il ciclo finale della difficile stagione di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Mancano 5 partite alla fine del campionato e c'è una qualificazione in Champions League da portare a casa. All'andata la Juve ha vinto 4-1 all'Allianz Stadium (era il primo match del 2021) ma cos'è successo l'ultima volta che la Juve ha giocato a Udine? Accadeva che l'Udinese il 23 luglio 2020 rovinava la possibile festa scudetto di Sarri, vincendo 2-1 in rimonta: vantaggio De Ligt, ribaltone Nestorovski e (in pieno recupero) Fofana. Un precedente amaro, da cancellare.