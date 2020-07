È lì, dall’alto delle tribune a seguire la partita, quella che può essere decisiva per le sorti scudetto della Juventus. Leonardo Bonucci sta seguendo la sfida contro l’Udinese come spettatore della Dacia Arena, a causa della squalifica rimediata per somma di ammonizioni. Nonostante non sia negli undici in campo, il capitano bianconero ha voluto essere presente per trasmettere energia la squadra, sperando di poter festeggiare a fine partita il nono scudetto consecutivo.