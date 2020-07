Juve vicina al nono scuetto consecutivo. "Essere vicino nel calcio non vuol dire nulla" ha detto Sarri in conferenza. Vero, ma ancora non aveva giocato l'Inter, che ha pareggiato 0-0 con la Fiorentina regalando il primo match point ai bianconeri: se dovessero vincere oggi a Udinese il tricolore non sarebbe più vicino, ma cucito sulle maglie di Ronaldo e compagni. Alla Juve infatti bastano tre punti per tenere distanziate matematicamente Atalanta e Inter, che con tre giornate dalla fine non potrebbero più raggiungere gli eventuali 83 punti dei bianconeri.