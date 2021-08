Il countdown sta per finire, la Serie A sta per riaprire il sipario:, ci siamo quasi. I bianconeri vogliono iniziare il campionato con il piede giusto conquistando i tre punti e... segnando il gol numero 200 all'Udinese. In tutti i precedenti tra le due squadre infatti la Juventus ha segnato 199 gol e proprio nella prima giornata della Serie A 2021-22 Ronaldo e compagni proveranno a segnare la 200° rete contro l'Udinese.