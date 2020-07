La Juventus sfida l'Udinese alla Dacia Areana domani sera (giovedì 23 luglio) alle ore 19.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky, per la precisione sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 251 del satellite). Possibile, per gli abbonati alla pay tv, vedere la partita live anche in streaming grazie al servizio Sky Go. Qui su Ilbianconero.com potrete seguire la diretta testuale alla quale seguiranno pagelle, interviste e tutti gli approfondimenti del post-partita.