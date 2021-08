Non è partita benissimo la nuova Juventus di Massimiliano Allegri: 2-2 con l'Udinese al debutto in campionato, la vera Juve si è vista solo a metà e a fare notizia sono state prima le esclusioni di Ronaldo e Chiesa dalla formazione titolare, poi la disattenzione di Szczesny. Prima il doppio vantaggio firmato da Dybala e Cuadrado, poi le reti di Pereyra e Deulofeu hanno ripreso la gara; e per finire, come se non bastasse, gol annullato all'ultimo minuto a CR7 entrato nell'ultima mezz'ora.