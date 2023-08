. Iniziare meglio la stagione per la Juve era difficile. Subito Chiesa, dopo appena 2', poi Dusan Vlahovic su rigore e Adrien Rabiot a chiudere il primo tempo. Poi la gestione, attenta, per tutta la ripresa. La squadra di Allegri vince e convince, mostra tante cose nuove e dà finalmente un volto diverso a se stessa. Più forte, più bella, più arrembante. Che sia la stagione del riscatto è noto, che un senso di rivalsa ci sia nell'ambiente bianconero anche e a voler dimostrare sono in tanti. Dai giocatori in campo all'allenatore.