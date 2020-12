Domenica 3 gennaio la Juventus tornerà in campo in campionato contro l'Udinese. Così come i bianconeri di Torino, anche i friulani sono tornati oggi ad allenarsi in vista del match dopo aver passato alcuni giorni di ferie. Tra le fila della squadra di Gotti, mancherà di certo Becao, squalificato. Il suo posto dovrebbe essere preso da De Maio. Dovrebbe esserci Deulofeu, uscito anzitempo dal campo contro il Benevento ma il calciatore dovrebbe essere a disposizione. Presente anche Forestieri, non ancora al top, che potrebbe dare una mano come subentrato. Non ci sarà Okaka, ancora fuori per infortunio.